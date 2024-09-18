Lübnan'daki Patlama Olayında Ölüm Sayısı 12'ye Yükseldi

Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlamaları

Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazı patlamalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Beyrut'ta açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, olayla ilgili son bilgileri paylaştı.

Yaralı Sayısı Artıyor

Ebyad, ölü sayısının 12 olduğunu ve ölenlerden ikisi çocuk olduğunu belirtti. Ayrıca, yaralıların sayısının 2,750 ile 2,800 arasında olduğunu ifade etti. Yaralıların tam sayısının belli olmamasının nedeni ise bazı bireylerin farklı sağlık kuruluşlarına başvurması olarak belirtildi.

Ağır Yaralılar ve Hastanelerdeki Durum

Lübnan Sağlık Bakanı, ağır yaralı sayısının 300 civarında olduğunu vurgulayarak, bu kişilerin yoğun bakımlarda tedavi edildiğini söyledi. Patlamaların ardından hastanelere getirilen yaralılardan 460 kişi ameliyat edildi ve çoğunluğu göz ile yüz bölgelerinden yaralanmış durumda.

Olayın Sorumlusu Kim?

Ebyad, bu tür olaylar karşısında tedbir almanın önemine dikkat çekerek, "İsrail gibi düşman bir ülkeden her an bir saldırı bekliyoruz" ifadesini kullandı. Bu nedenle sağlık hazırlıklarının tam olarak tamamlandığını aktardı.

Sınırdaki Gerilim

Patlama olaylarında, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Lübnanlı yetkililer durumu İsrail'e atfederken, İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmamış durumda. Son günlerde ise İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda gerilimin arttığı gözlemlenmektedir.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Beyrut'ta yaptığı basın toplantısında, olayla ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Beyrut'ta yaptığı basın toplantısında, olayla ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Beyrut'ta yaptığı basın toplantısında, olayla ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Beyrut'ta yaptığı basın toplantısında, olayla ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.