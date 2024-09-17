Lübnan'daki Patlamalarda İran Büyükelçisi Yaralandı

Lübnan'daki Patlamalar ve Yaralanmalar

Lübnan'da birçok çağrı cihazının patlaması sonucu, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin yaralandığı bildirildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın isimlerini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, bu patlamalar sonucunda Emani hafif yaralanmıştır.

Hastanede Gözlem Altında

Söz konusu kaynak, Emani'nin şu anda hastanede gözlem altında olduğunu ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Diğer bir yarı resmi ajans olan Mehr, İranlı Büyükelçi'nin yaralandığına dair doğrulanmamış bilgilerin olduğunu bildirmiştir. Bu olayla ilgili olarak İran hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir.