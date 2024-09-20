DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,12%
ALTIN
2.863,78 -1,31%
BITCOIN
2.143.331,47 0,39%

Lübnan'daki Patlamalarda Yaralanan İranlı Büyükelçi Açıklamalarda Bulundu

İranlı Büyükelçi Mucteba Emani, Lübnan'daki patlamaların insani amaçlar doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:28
Lübnan'daki Patlamalarda Yaralanan İranlı Büyükelçi Açıklamalarda Bulundu

Lübnan'da Patlayan Cihazlar Üzerine Açıklama

Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazı patlamalarında yaralanan İran Tahran Büyükelçisi Mucteba Emani, patlayıcıların siviller tarafından ihtiyaç duyulan durumlar için kullanıldığını ifade etti. Emani, belirtilen cihazların özellikle hastaneler ve anaokullarında insanların güvenliğini artırmak için dağıtıldığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Yaralıları Ziyaret Etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan’daki saldırılarda yaralanarak İran'a getirilen Lübnanlı hastaları ziyaret etti. Ziyarette, Pezeşkiyan’a Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi de eşlik etti. Pezeşkiyan, Farabi Göz Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar hakkında bilgi aldı.

Patlamaların Ardından Gelen Ziyaretler

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran'daki hastanesinde tedavi görülen Emani'yi de ziyaret etti. Muhacerani, Büyükelçinin tedavi süreci ile ilgili Hasan Kadızade Haşimi gibi sağlık yetkililerinden bilgi aldı.

Patlama Detayları ve Sonuçları

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı cihazlarda patlamalar gerçekleşti. Bu patlamalarda ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 323 kişi yaralandı. Aynı zamanda 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucunda 25 kişi öldü ve 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İsrail ile Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten itibaren şiddetli çatışmalar devam etmekte.

İLGİLİ HABERLER

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
2
Ketaib Hizbullah Komutanı Şam'da Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu Beyrut’a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi
4
İsrail Yönetimi UCM'ye İtirazda Bulundu
5
Uzmanlardan Lübnan'daki Saldırı ve Akıllı Telefonlar Üzerine Değerlendirme
6
Küresel Açlık Sorunu: 282 Milyon İnsan Acil Tehdit Altında
7
İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış