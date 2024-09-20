Lübnan'daki Patlamalarda Yaralanan İranlı Büyükelçi Açıklamalarda Bulundu

Lübnan'da Patlayan Cihazlar Üzerine Açıklama

Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazı patlamalarında yaralanan İran Tahran Büyükelçisi Mucteba Emani, patlayıcıların siviller tarafından ihtiyaç duyulan durumlar için kullanıldığını ifade etti. Emani, belirtilen cihazların özellikle hastaneler ve anaokullarında insanların güvenliğini artırmak için dağıtıldığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Yaralıları Ziyaret Etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan’daki saldırılarda yaralanarak İran'a getirilen Lübnanlı hastaları ziyaret etti. Ziyarette, Pezeşkiyan’a Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi de eşlik etti. Pezeşkiyan, Farabi Göz Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar hakkında bilgi aldı.

Patlamaların Ardından Gelen Ziyaretler

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran'daki hastanesinde tedavi görülen Emani'yi de ziyaret etti. Muhacerani, Büyükelçinin tedavi süreci ile ilgili Hasan Kadızade Haşimi gibi sağlık yetkililerinden bilgi aldı.

Patlama Detayları ve Sonuçları

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı cihazlarda patlamalar gerçekleşti. Bu patlamalarda ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 323 kişi yaralandı. Aynı zamanda 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucunda 25 kişi öldü ve 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İsrail ile Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten itibaren şiddetli çatışmalar devam etmekte.