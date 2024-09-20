Lübnan'daki Patlayıcı Cihazlar ve BAC Consulting'in CEO'su

Lübnan'da Patlayıcı Cihazlar ve CEO'nun Tehditleri

Lübnan'da meydana gelen patlamaların ardından, bu olaylarla bağlantılı olarak çağrı cihazlarını satan Macar firması BAC Consulting KFT'nin Üst Yöneticisi (CEO) Cristiana Barsony Arcidiacono büyük tehditler almaya başladı. Kızının başına gelenlerden endişe eden annesi Beatrix Barsony Arcidiacono, Associated Press'e verdiği röportajda, kızının Macar gizli servislerinin koruması altında olduğunu açıkladı.

Tehditler ve Koruma Altına Alma

Anne Arcidiacono, "Kızım bu tehditler sonrasında gizli servisler tarafından korunan bir yere gitti" diyerek durumu özetledi. Arcidiacono, kızı Cristiana'nın patlamalarda herhangi bir rolü olmadığını, yalnızca aracı olarak görev yaptığını belirtti: "O, bu işe karışmadı, işlemler Macaristan'da gerçekleşmedi. Mallar Budapeşte'den geçmedi," dedi.

Cristiana Barsony'nın Kariyeri

Cristiana, Sicilya Adası'nda doğduktan sonra Türkiye'de olan Katanya Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından, London Üniversitesi Koleji'nde (UCL) doktora yapmaya yöneldi. Akademik kariyeri boyunca ünlü fizik profesörü Akos Köver ile çalıştı.

Lübnan'daki Patlamaların Sonuçları

17 Eylül 2023'te, Hizbullah mensuplarının kullandığı cihazlarda eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Bu olayda iki çocuğun da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybederken, 2,323 kişi yaralandı. Daha sonraki günlerde ise telsizlerin patlatılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 608 kişi yaralanmıştır. Olayların ardından Lübnanlı yetkililer, İsrail'i sorumlu tutarak açıklamalarda bulundular. Ancak, İsrail'den henüz bir yanıt gelmediği görülmektedir.