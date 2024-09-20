Lübnan'daki Saldırıda Ölü Sayısı 12'ye Ulaştı

Lübnan'da İsrail Saldırısı Olayları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında ölü sayısının 12'ye çıktığını duyurdu. Yaralı sayısının da 66'ya ulaştığı bilgisi verildi, bunların 9'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ölü ve Yaralılar

Bakanlık yaptığı açıklamada, saldırıda yaşanan ölümlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu ifade edildi. Ayrıca, yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde, israilli savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesindeki bir konuta saldırı düzenlediği ve ilk belirtilere göre 5 çocuğun hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Sivil Savunma ve Sağlık Görevlilerinin Uyarıları

Saldırı alanında bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları, bölge sakinlerini olay yerine gitmemeleri ve yolları boş bırakmaları konusunda bilgilendirdi. Kurtarma operasyonlarına yer açmaları için de topluluklardan destek istendi.

Bölgesel Gerginlik ve Uluslararası Tepkiler

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda artış gözlemleniyor. Özellikle, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 42 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olduğu iddiaları, uluslararası arenada soykırım suçlamasıyla gündeme geldi. Bu bağlamda, uluslararası toplum, Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yeni bir bölgesel savaş tehdidi oluşturduğuna dikkat çekiyor.