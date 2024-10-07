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Lübnan'daki Suriyeli Mülteciler Yeni Bir Savaş Mağduru

Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler, İsrail saldırıları nedeniyle yeni zorluklarla karşılaşıyorlar.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:56
Lübnan'daki Suriyeli Mülteciler Yeni Bir Savaş Mağduru

Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Durumu

Suriye'deki iç savaşın etkisiyle vatanlarını terk eden Suriyeli mülteciler, Lübnan'da da tehlikelerden kaçamıyor. Özellikle İsrail'in düzenlediği saldırılar, buradaki Suriyeli topluluğu bir kez daha zorlu şartlarla karşı karşıya bıraktı.

Yeni Bir Kaçış ve Zor Şartlar

Güney Lübnan'da yaşayan Suriyeli göçmenler, İsrail saldırıları nedeniyle bulundukları bölgeleri terk etmek zorunda kaldılar. 2011 yılından beri Suriye'deki savaş bahanesiyle burada bulunan Suriyeliler, şimdi yeniden göç etmek zorunda kalmanın acısını yaşıyor.

İnsanlık Durumu ve Yardım İhtiyacı

Yaklaşık 1150 Suriyeli, Sayda şehrinde zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Ne sağlık şartları ne de temel ihtiyaçları karşılanabilen bu insanlar, yerleştirildikleri okullara da kimlik eksikliği nedeniyle kabul edilmiyor. Suriyeli göçmenlerden Muhammed Ali Ebu Mahmud, "Biz burada göçmeniz, Nebatiye'nin güneyinden geldik. Bizi buraya getirdiler ama planı bilmiyoruz." diyerek yaşadıkları belirsizliği dile getirdi.

Zorlu Kış Şartları ve Hijyen Sorunları

Diğer bir mülteci olan Abdusselam, yaklaşan kış mevsimi ile insanların yaşam koşullarının daha da zorlaşacağını belirtti. Ebu Ammar ise, hijyen malzemelerinin olmamasının salgın hastalık riskini artırdığını vurguladı: "Bu şartlarda yaşamaya devam edersek, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz."

Şu an Lübnan hükümeti, mültecilere kısmen de olsa yardım sağlamaya çalışıyor fakat yaşanan belirsizlikler nedeniyle Suriyeli mültecilerin geleceği karamsar bir tablo çizmektedir.

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