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Lübnan'daki Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünde Sınır Kapısına Akın Etti

Suriyeli mülteciler, Baas rejiminin çöküşünün ikinci gününde memleketlerine dönmek için Masnaa Sınır Kapısı'na akın etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:34
Lübnan'daki Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünde Sınır Kapısına Akın Etti

Suriye Mültecileri için Tarihi Anlar

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler, Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ikinci gününde Masnaa Sınır Kapısı'na yoğun bir akın gerçekleştirdi. Şam'da muhalif grupların kontrolü ele geçirmesi ve 61 yıl süren Baas Partisi iktidarının sona ermesinin ardından memleketlerine dönmek isteyen Suriyeliler, büyük bir sevinçle sınır kapısına akın etti.

Masnaa Sınır Kapısı'nda Yoğunluk

11 yılı aşkın bir süredir iç savaşın yarattığı zorluklarla mücadele eden ve Lübnan'a sığınan en az 1.5 milyon Suriyeli, Masnaa Sınır Kapısı yollarında yoğun araç ve yaya kuyrukları oluşturdu. Eşyalarını araçlarına yükleyen Suriyeliler, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra ülkelerine dönüş yaptı.

Kardeşini Arayan Bir Kadın

Lübnan'da bulunan bir Suriyeli olan Heysel Hassun, 2011 yılında Hama'daki evini terk ettiğinde kardeşinin Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde bulunduğunu ve onun akıbetini öğrenmek için dönmeyi planladığını ifade etti. Hassun, "Kardeşim 2016'dan beri tutuklu. Daha 14 yaşındaydı. Ölmüş mü yaşıyor mu bilmiyoruz," diyerek duygularını dile getirdi.

Destek ve Teşekkür Mesajları

Doğu Gutalı Kenan Sayrafi ise, Lübnan'daki zor günlerden sonra, "Şükürler olsun kurtulduk bu kötü ve diktatör rejimden. Kurtulduk ve Allah'a şükür Suriye'ye geri dönüyoruz," dedi. Ayrıca, Türk ordusuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Sayrafi, bu süreçte Türkiye'nin kendilerine büyük destek verdiğini vurguladı.

Sınır Kapısında Kargaşa

Yoğunluk nedeniyle Masnaa Sınır Kapısı'nda kargaşa yaşanırken, Lübnan güvenlik güçleri bölgeye takviye kuvvet gönderdi. Lübnan Genel Güvenliği, çok sayıda Suriyelinin zorla ülkeye giriş yapmaya çalıştığını bildirerek durumu kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşırken, muhalif gruplar 30 Kasım ve 7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta kontrolü sağlamıştı. 7 Aralık'ta ise Şam'a giren gruplar, halk destekleriyle birlikte rejimin kontrolünü kaybetmesine yol açtı. Bu süreçte Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi ve Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı.

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