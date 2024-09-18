DOLAR
34,09 -0,06%
EURO
37,94 -0,03%
ALTIN
2.820,66 -0,21%
BITCOIN
2.035.988,43 0,59%

Lübnan'daki Telsiz Patlamaları: 3 Ölü, 12 Yaralı

Lübnan'da meydana gelen telsiz patlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla yaralı var.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:39
Lübnan'daki Telsiz Patlamaları: 3 Ölü, 12 Yaralı

Lübnan'daki Trajik Telsiz Patlamaları

Lübnan genelinde yaşanan telsiz patlamaları, en az 3 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre, bu trajik olaylar ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney kesiminde gerçekleşti.

Yaralıların Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, olayları AA muhabirine değerlendirdi ve telsiz cihazlarının patlaması sonucunda birçok kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise yaptığı bilgilendirmede, yaralı sayısının 100'den fazla olduğunu duyurdu.

İsrail İnsansız Hava Araçları Üzerinde Uçuyor

Olayların olduğu gün Beyrut'un Dahiye Mahallesi'nde, Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin gerçekleştiği alanın üzerinde İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçuş yaptığı gözlemlendi. Ayrıca, NNA'daki haberlere göre, İsrail'e ait keşif uçaklarının Lübnan'ın güneyinde arttığı belirtiliyor.

Patlatılan Çağrı Cihazları ve Sorumluluk İddiaları

Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında yaşanan eş zamanlı patlamalar sonucu, 12 kişi hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2800 kişinin yaralandığı ifade edildi. Lübnanlı yetkililer bu olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den henüz bir yanıt gelmedi.

Artan Gerilim ve Çatışmalar

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregelen çatışmalar son günlerde tırmanış göstermekte. Olayların gelişimi, bölgedeki gerginliği artırmakta.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
2
Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı
3
Fransa'da Emeklilik Reformu İptali İçin Tasarı Meclis'te Görüşülüyor
4
Pendik'te Boykot Afişi Sebebiyle Esnafa Ceza Uygulandı
5
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 12 Ölü, 300 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İddiaya Göre İsrail'in Tuzağı
7
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama