Lübnan'daki Telsiz Patlamaları: 3 Ölü, 12 Yaralı

Lübnan'daki Trajik Telsiz Patlamaları

Lübnan genelinde yaşanan telsiz patlamaları, en az 3 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre, bu trajik olaylar ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney kesiminde gerçekleşti.

Yaralıların Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, olayları AA muhabirine değerlendirdi ve telsiz cihazlarının patlaması sonucunda birçok kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise yaptığı bilgilendirmede, yaralı sayısının 100'den fazla olduğunu duyurdu.

İsrail İnsansız Hava Araçları Üzerinde Uçuyor

Olayların olduğu gün Beyrut'un Dahiye Mahallesi'nde, Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin gerçekleştiği alanın üzerinde İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçuş yaptığı gözlemlendi. Ayrıca, NNA'daki haberlere göre, İsrail'e ait keşif uçaklarının Lübnan'ın güneyinde arttığı belirtiliyor.

Patlatılan Çağrı Cihazları ve Sorumluluk İddiaları

Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında yaşanan eş zamanlı patlamalar sonucu, 12 kişi hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2800 kişinin yaralandığı ifade edildi. Lübnanlı yetkililer bu olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den henüz bir yanıt gelmedi.

Artan Gerilim ve Çatışmalar

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregelen çatışmalar son günlerde tırmanış göstermekte. Olayların gelişimi, bölgedeki gerginliği artırmakta.