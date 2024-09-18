DOLAR
34,09 -0,06%
EURO
37,94 -0,03%
ALTIN
2.820,66 -0,21%
BITCOIN
2.035.988,43 0,59%

Lübnan'daki Telsiz Patlamalarında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan'da meydana gelen telsiz patlamaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralı sayısı ise 300'ü aştı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:05
Lübnan'daki Telsiz Patlamalarında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 9 Ölü, 300 Yaralı

Lübnan genelinde meydana gelen kötü hava patlamaları sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Beyrut'un güneyinde cihaz patlamaları yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, bu telsiz patlamasına bağlı olarak yaralananların hastanelere nakledilme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Sivil Savunma Müdahalesi

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, Beyrut’un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgesinde yangın söndürme işlemleri gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

Olay Anındaki Gözlemler

Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde yaşanan telsiz patlaması sonrası, Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alan üzerinde, İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracı uçtu. Ayrıca, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bildirildi.

Çatışmaların Artışı ve Sorumluluk İddiaları

Telsiz cihazlarının patlaması sırasında toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık bin 800 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Olaya İsrail’in karıştığını iddia eden Lübnanlı yetkililer, henüz bir açıklama yapmadı. Bunun yanı sıra, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana artan çatışmalar dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
2
Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı
3
Fransa'da Emeklilik Reformu İptali İçin Tasarı Meclis'te Görüşülüyor
4
Pendik'te Boykot Afişi Sebebiyle Esnafa Ceza Uygulandı
5
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 12 Ölü, 300 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İddiaya Göre İsrail'in Tuzağı
7
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama