Lübnan'daki Telsiz Patlamalarında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 9 Ölü, 300 Yaralı

Lübnan genelinde meydana gelen kötü hava patlamaları sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Beyrut'un güneyinde cihaz patlamaları yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, bu telsiz patlamasına bağlı olarak yaralananların hastanelere nakledilme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Sivil Savunma Müdahalesi

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, Beyrut’un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgesinde yangın söndürme işlemleri gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

Olay Anındaki Gözlemler

Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde yaşanan telsiz patlaması sonrası, Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alan üzerinde, İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracı uçtu. Ayrıca, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bildirildi.

Çatışmaların Artışı ve Sorumluluk İddiaları

Telsiz cihazlarının patlaması sırasında toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık bin 800 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Olaya İsrail’in karıştığını iddia eden Lübnanlı yetkililer, henüz bir açıklama yapmadı. Bunun yanı sıra, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana artan çatışmalar dikkat çekiyor.