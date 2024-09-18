Lübnan'daki Telsiz Patlamalarında Can Kayıpları Artıyor

Lübnan'da Telsiz Patlamaları Korkunç Sonuçlar Doğurdu

Lübnan'da meydana gelen telsiz patlamaları sonucunda can kaybı sayısı 14'e yükseldi. Başkent Beyrut ve çevre bölgelerde yaşanan bu trajik olayda, yaralı sayısı da 450'yi geçti.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, telsiz patlamalarının yol açtığı acı verileri kamuoyuyla paylaştı. Daha önceki açıklamada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak güncellenen rakamlar, can kaybının arttığını ortaya koydu.

Patlamaların Merkezinde Beyrut Var

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde ve Beyrut'ta pek çok telsiz cihazında eş zamanlı patlamaların yaşandığını duyurdu. Bu patlamalar sonrası Sivil Savunma Müdürlüğü, Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde meydana gelen yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Olayın Ardındaki Gizem

17 Eylül 2023 tarihinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlaması sonucu gerçekleşen bu trajik olayda, 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Yaralı sayısının ise 2,800’e ulaştığı belirtiliyor ve bunların 300 kadarı ağır yaralı olarak kaydedildi.

İsrail’in Rolü Tartışıluyor

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail cephesi henüz bir açıklama yapmadı. Ayrıca, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda, gerilimin son günlerde artış gösterdiği gözlemleniyor.