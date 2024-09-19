Lübnan'daki Telsiz Patlamalarının Ardındaki Gizem: ICOM Cihazları

Lübnan'da Telsiz Patlamaları ve ICOM Tahlili

Lübnan'da patlatılan telsizlerin, eski bir ICOM modelinin pillerinin değiştirilmesiyle kullanıldığının öne sürüldüğü bildirildi.

ICOM Direktörü Yoşiki'nin Açıklamaları

ICOM Inc. Direktörü Enomoto Yoşiki, telsizlerin "IC-V82" modeli olabileceğini belirtti. Yoşiki, "Sahte olma ihtimalini göz ardı edemeyiz, ancak ürünlerin IC-V82 modelimiz olma ihtimali de var. Ürünlerin seri numaraları kontrol edilmeden doğru dağıtım kanallarını tespit etmek zor." ifadelerini kullandı.

Cihazların Modifiye Edilmesi

Patlamaların ardından ICOM'un değerlendirmelerine göre, cihazların pil kısımlarında büyük hasarların kaydedildiği bildirildi. Yoşiki, bu durumu, güç paketlerinin patlayacak şekilde modifiye edilmiş cihazlarla değiştirilmiş olabileceğini ileri sürdü.

ICOM'un Soruşturma Süreci

ICOM, denizaşırı dağıtım ağlarını incelerken, Avrupa'da faaliyet göstermesine rağmen ürünlerin Orta Doğu'ya nasıl sevk edildiğine yönelik bir soruşturma başlattı. Aaron Camp, "Bu özel modeli Ekim 2014'ten beri göndermedik, bu nedenle piyasadaki tüm cihazların sahte olma olasılığı oldukça yüksek." dedi.

Hükümetin Cevapları ve Bilgi Toplama Süreci

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, kamuoyunda dolaşan haberlerin farkında olduklarını ve bilgi toplama süreçlerinin sürdüğünü belirtti.

Cihazların Üretimi ve İhracat Kontrolleri

ICOM, ürün sevkiyatının yaklaşık 10 yıl önce durdurulduğunu, bu tarihten sonra sevkiyat yapılamayacağını açıkladı. "Sadece yetkili distribütörlere satış yapılıyor." ifadesini vurguladı.

Lübnan'daki Olaylar ve Sonuçları

Lübnan'da 17 Eylül 2023'te Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Bu olayda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. 18 Eylül'de ise çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.