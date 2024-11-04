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Lübnan'daki Türk Hastanesi Yeni Servisleri Açıyor

Lübnan Sağlık Bakanı, Sayda'daki Türk Hastanesi'nde yeni bölümlerin açılacağını müjdeledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 16:51
Lübnan'daki Türk Hastanesi Yeni Servisleri Açıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Açıklamada Bulundu

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Abyad, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Sayda şehrindeki Türk Hastanesi'nde yarın yeni bölümlerin hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Yeni Bölümler Neler Olacak?

Başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen basın toplantısında Abyad, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla sağlanan projeye teşekkür ederek, hastanede acil servis, cerrahi servis, iki ameliyathane, dört yoğun bakım odası, dört yanık tedavi yatağı, wara tedavi klinikleri ve bir fizyoterapi bölümü açılacağını açıkladı.

Yanık Tedavisi İçin Ulusal Referans

Hastanede, yanık tedavisi için bir ünite bulunacak olup, bu ünite ulusal bir referans görevi görecektir. Abyad, hastanenin tam kapasite hizmet vermesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Teşekkür Mesajları

Abyad, hastanenin inşa edildiği araziyi sağlayan Sayda Belediyesi ve hastanenin maliyetini karşılayan Türkiye’ye teşekkür etti. TİKA’nın ve Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği'nin hastaneye destek vermeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

İsrail Saldırıları Sağlık Sistemini Vurdu

Lübnan’da İsrail saldırıları sonucu sağlık sisteminin ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Abyad, güneyde bulunan 8 hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ifade etti.

İnsanlık Suçları ve Uluslararası Teklifler

İsrail'in saldırıları sonucunda yaşanan insani felakete dikkat çeken Abyad, bu saldırıları bir savaş suçu olarak nitelendirdi. Lübnan’ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne İsrail'in bu eylemlerini belgeleyen bir şikayette bulunduğunu açıkladı.

Sağlık Görevlilerine Yönelik Zararlar

Lübnan Sağlık Bakanlığına ait verilere göre, İsrail saldırılarında 180 sağlık görevlisi hayatını kaybederken, 294’ü de yaralandı.

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