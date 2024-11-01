Lübnan'daki Yerinden Edilenlerin Sayısı 842 Bine Ulaştı

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Sonuç Verdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da 842 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti. Laerke, bu yerinden edilenlerin %50'sinden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu ifade etti.

Beyrut’a Yoğun Saldırılar

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine yönelik "zorla yerinden etme" talebinde bulunduğunu aktardı. Bu talep sonrasında başlayan hava saldırıları, yeni bir yerinden etme dalgasının yaşanmasına neden oldu.

Yerinden Edilme Durumu

Son günlerde tahminen 50 bin kişinin Baalbek'i terk ettiğini ve bu kişilerin çoğunlukla Bekaa Vadisi’nin kuzey bölgelerine yöneldiğini vurgulayan Laerke, birçok insanın geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

BM Uluslararası Göç Örgütü Uyarıyor

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından sağlanan verilere göre, İsrail'in zorla yerinden etme talepleri ve sonrasındaki saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısında belirgin bir artış yaşandığı kaydedildi. Laerke, toplamda 842 binden fazla kişinin yerinden edildiğini tekrarlayarak, bunların yarıdan fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu yineledi.

UNRWA Konusundaki Gelişmeler

Bir muhabirin, İsrail ordusunun UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir binasını yıkması hakkında sorduğu soruya yanıt veren Laerke, UNRWA'nın Gazze'deki insani yardım operasyonlarının kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Laerke, UNRWA'nın vazgeçilemez bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelinde benzer bir baskı ve saldırı ile karşılaşıldığını bilmiyorum," ifadelerini kullandı.

Kayıplar ve Göç Rakamları

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sürdüğü 8 Ekim 2023'ten bu yana, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam 2 bin 865 kişi hayatını kaybetti. Bunların arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Ayrıca, 13 bin 47 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2023'te Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybederken, Hizbullah ise bu saldırılara roket ve füzelerle karşılık vermektedir. Lübnan hükümetine göre, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlası Suriye’ye göç etti.