Lübnan'dan Atılan Füzelerle Metula'da Yangın Çıktı

Lübnan'dan İsrail'e Füzeli Saldırı

Lübnan'ın güneyinden kaynaklanan füzeli saldırılar, İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşiminde yangınlara ve maddi hasara neden oldu.

Yangınlar ve Zararlara Sebep Oldu

Yedioth Ahronot'un haberine göre, Hizbullah tarafından fırlatılan füzeler, Metula'da çeşitli noktalarda yangın çıkmasına yol açtı. Bu olay sonucunda bazı evler zarar gördü ve bir kadın hafif yaralandı.

Sosyal Medyada Yangın Görüntüleri Yayınlandı

Yangınlar, sosyal medya platformlarında paylaşılan görsellerle geniş bir kitleye ulaştı. Saldırılar ayrıca iletişim ve elektrik hatlarına da zarar verdi.

Son Durum ve Saldırıların Ardındaki Gelişmeler

İsrail ordu radyosu, geçtiğimiz 48 saat zarfında İsrail'in kuzeyine yaklaşık 150 roket atıldığını ifade etti. Bu durum, sınır bölgesindeki çatışmaların şiddetini arttırdığını gösteriyor. Ayrıca, İsrail ordusu Hizbullah'ın, ateşe hazır 30 füze platformu ile 150 füze rampasını da hedef aldığını bildirdi.

Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman artan şiddet, bölgedeki gergin durumu gözler önüne seriyor.