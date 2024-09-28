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Lübnan'dan Atılan Roket Batı Şeria'da Yangına Neden Oldu

Lübnan'dan atılan bir roket, Batı Şeria'da kaçak bir İsrail yerleşiminin yakınına düştü ve yangın çıkmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:17
Lübnan'dan Atılan Roket Batı Şeria'da Yangına Neden Oldu

Lübnan'dan Gelen Roketler Batı Şeria'ya İnisiyatif Alıyor

Lübnan'dan fırlatılan bir roket, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından alınan bölgedeki bir İsrail yerleşiminin yakınlarına düştü.

Olayın Detayları

İsrail ordusunun yaptığı açıklamalara göre, roket Doğu Kudüs'ün doğusundaki bir alana isabet etti. Bu düşüş, bölgede yangın çıkmasına ve elektrik kesintilerine neden oldu. Yangın ve Yaralanma Durumu

Olay sonrası İsrail itfaiyesi, meydana gelen yangınları söndürmek için yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Sosyal Medya Paylaşımları

Sosyal medya platformlarında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te roketin gökyüzünde ilerleyişinin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, roketin düştüğü alanın patlama anında ışık saçtığı gözlemlendi.

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