Lübnan'dan Atılan Roketler İsrail'de Can Aldı

Lübnan'dan Atılan Roketler, İsrail'de 1 Ölümle Sonuçlandı

İsrail'in kuzey bölgesine Lübnan'dan fırlatılan roketler sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) tarafından yapılan açıklamalara göre, Nehariye kentine yönelik roket saldırıları gerçekleşti.

Saldırının Detayları

Söz konusu saldırıda, 30 yaşlarındaki bir adamın vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu, Lübnan'dan Nehariye'ye toplamda 10 roket fırlatıldığını açıkladı. Bu roketlerden büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, ancak bazılarının kente düştüğü duyuruldu.

Gazze'den İki Farklı Saldırı

Ayrıca, İsrail ordusu, ülkenin sınır bölgesindeki Kerem Şalom yerleşim birimine Gazze'den de bir roket atıldığını aktardı. Bu saldırı sonucunda alarmların devreye girdiği, ancak roketin hava savunma sistemleri tarafından etkili bir şekilde engellendiği bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.