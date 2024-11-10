Lübnan'dan Atılan Roketler, İsrail'in Kuzeyinde 3 Yaralı

İsrail ordusu, bu sabah saat 11.00 sularında Lübnan'dan Yukarı ve Batı Celile bölgelerine toplam 10 roketin atıldığını duyurdu.

Atılan roketler sonucunda Batı Celile bölgesinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların 47, 37 ve 20 yaşlarındaki bireyler olduğu ve Kibbutz Kabri yakınlarında tarlada çalışırken roket isabet etmesi sonucu yaralandıkları ifade edildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun açıklamasına göre, roketlerin bir kısmı hava savunma sistemlerince engellenirken, diğerleri açık alana düştü. Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihten beri süregelen kontrollü çatışmalar ışığında, İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenlemeye devam etti.

Hizbullah, İsrail'e karşılık olarak roket ve füzelerle saldırılar düzenlerken, bu saldırıların çoğunlukla ordu üslerini hedef aldığı ve büyük bir hasar bildirilmediği bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.