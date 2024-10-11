Lübnan'dan BM'ye Çağrı: İsrail'in İşgali Durdurulmalı

Lübnan'dan BM Güvenlik Konseyi'ne Acil Çağrı

Lübnan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hadi Hachem, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in Lübnan üzerindeki işgaline derhal son vermesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Uluslararası Hukukun İhlali

Hachem, konuşmasında İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı’nı ihlal ederek Lübnan'ı işgal etmeye çalıştığını belirtirken, BM Güvenlik Konseyi'ni bu durumu kınamaya ve derhal işgalin durdurulması için karar almaya davet etti.

Diplomatik Çabaların Yetersizliği

Hachem, İsrail’in işgal saldırıları karşısında yürütülen diplomatik çabaların başarısız olduğunu vurguladı. "İsrailli öldürme, yıkım ve yerinden etme makinesi, Lübnanlı sivilleri öldürmeye ve Lübnan nüfusunun dörtte birini yerinden etmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Askeri Operasyon İddiaları

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği "sınırlı operasyon" iddialarını da eleştiren Hachem, "Hayati altyapıların ve tarihi alanların hedef alınmasının askeri faydası nedir? Gazeteciler, yardım görevlileri ve sağlık personelinin hedef alınmasının sebebi nedir?" diye sordu.

İran'ın Desteği

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani de oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in Lübnan'da savaş suçu işlediğini belirterek, bazı batılı devletlerin bu saldırganlığa olanak tanıyan suç ortaklıklarını da kınadığını ifade etti. İravani, "İsrail artık uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir. Devam eden saldırgan terör eylemleri tüm bölgeyi topyekün savaşa sürüklemektedir." şeklinde uyardı.