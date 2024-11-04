Lübnan'dan Fırlatılan Füzeler Hayfa'ya Düştü

Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı

Lübnan'ın güneyinden fırlatılan iki füze, İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kentine düştü. Alınan bilgilere göre, füzeler açık alanlara isabet etti.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, füzelerin herhangi bir can kaybına veya hasara yol açmadığını belirtti. Olay sonrası yapılan açıklamada, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) da hava sahasını ihlal ettiği kaydedildi.

Hava Sahası İhlali ve Acil Durum Sirenleri

İsrail ordu radyosuna göre, füzelerin yanı sıra Lübnan'dan gelen İHA'lardan birisi vurulurken, diğerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu gelişmeler sonucunda Nehariya kenti ve çevresinde sirenler çalmaya başladı.