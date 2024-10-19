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Lübnan'dan Fırlatılan İHA İsrail'de Gerginliğe Neden Oldu

Kayserya'daki olay sonrası Netanyahu'nun konutu çevresinde önemli güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 12:12
Lübnan'dan Fırlatılan İHA İsrail'de Gerginliğe Neden Oldu

Lübnan'dan İsrail'e İHA Saldırısı

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyinde bulunan Kayserya kentinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin olduğu bölgeye düştü. Olayla ilgili detaylı açıklamalarda bulunuldu.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan'dan hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğini, bunlardan ikisinin imha edildiğini belirtti. Kayserya'daki bir yapıya isabet eden bir İHA'nın sonucunda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Alarmlar ve Güvenlik Önlemleri

Saldırı esnasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya'da bulunan ve Mossad ile askeri siber istihbaratın sorumlu olduğu 8200 Birimi'nin ortak üssü Glilot Üssü'nde alarmlar çaldı. Israel ordusu, başka bir İHA'nın sızma olasılığının kalmadığını duyurdu.

Polis Operasyonları

İsrail polisinin açıklamasında, Kayserya'da İHA'nın isabet ettiği binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı, patlayıcı parçalar bulma ihtimaline karşı arama-tarama faaliyetleri yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Netanyahu'nun evine çok sayıda birlik gönderildiği ve bölgedeki yolların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Netanyahu'nun Durumu

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA'nın yönlendirildiğini doğruladı. Ancak olay esnasında Netanyahu ve eşi evde bulunmuyordu, yaralanmalar ile ilgili de bilgi verilmedi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik amaçlı kurulan beton bloklar ve bekçi kulübesinin yanı sıra, olay yerinde sağlık ekipleri ile polislerin yoğun bir şekilde bulunduğu dikkat çekti. Ayrıca, bölgede helikopterlerin uçtuğu anlarda İHA'nın geçtiğine dair görüntüler paylaşıldı.

Hizbullah'tan Açıklama Yok

Hizbullah ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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