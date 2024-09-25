Lübnan'dan Gelen Roketler nedeniyle İsrail'de Yaralanmalar

Lübnan'dan Atılan Roketler Sonucu Yaralanmalar

Lübnan topraklarından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzey bölgesinde iki kişi yaralandı, bunlardan biri ağır yaralı.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, roketlerin Nahariye bölgesine isabet ettiğini belirtti. Sirenlerin çaldığı ve acil durum hizmetlerinin yangında etkili olduğu ifade edildi.

Kızıl Davut Yıldızı'nın İfadeleri

İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roketlerden birinin Kibbutz Sa'ar yerleşim alanına isabet ettiğini bildirdi.

Artan Saldırılar ve Lübnan'daki Kayıplar

İsrail ordusu, 23 Eylül'den beri Lübnan'a hava saldırıları düzenlemekte. Bu süreçte, İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan'da 577 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, artan hava saldırılarının yarattığı insani kriz nedeniyle ülke içinde 500 binden fazla yerinden olana insan olduğunu söyledi. Göç dalgası, güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey illerine doğru sürmektedir.