DOLAR
34,11 -0,08%
EURO
38,23 -0,1%
ALTIN
2.914,54 0,08%
BITCOIN
2.173.130,46 0,78%

Lübnan'dan Gelen Roketler nedeniyle İsrail'de Yaralanmalar

Lübnan'dan atılan roketler sonucu İsrail'in kuzeyinde iki kişi yaralandı, biri ağır durumda.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:32
Lübnan'dan Gelen Roketler nedeniyle İsrail'de Yaralanmalar

Lübnan'dan Atılan Roketler Sonucu Yaralanmalar

Lübnan topraklarından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzey bölgesinde iki kişi yaralandı, bunlardan biri ağır yaralı.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, roketlerin Nahariye bölgesine isabet ettiğini belirtti. Sirenlerin çaldığı ve acil durum hizmetlerinin yangında etkili olduğu ifade edildi.

Kızıl Davut Yıldızı'nın İfadeleri

İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roketlerden birinin Kibbutz Sa'ar yerleşim alanına isabet ettiğini bildirdi.

Artan Saldırılar ve Lübnan'daki Kayıplar

İsrail ordusu, 23 Eylül'den beri Lübnan'a hava saldırıları düzenlemekte. Bu süreçte, İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan'da 577 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, artan hava saldırılarının yarattığı insani kriz nedeniyle ülke içinde 500 binden fazla yerinden olana insan olduğunu söyledi. Göç dalgası, güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey illerine doğru sürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Karasuların Güvenliği Açıklaması
3
Japonya'da Belediye Başkanı Halefini İnternetten Seçiyor
4
ABD Senatosu, Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Hataları İnceledi
5
İsrail Ordusu, Yedek Askerlerle Kuzeydeki Operasyonları Güçlendiriyor
6
Dünyada Her Üç Çocuktan Biri Miyop
7
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!