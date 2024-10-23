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Lübnan'dan Gönderilen İHA, İsrail'de Panik Yarattı

Lübnan'dan yola çıkan bir İHA, İsrail'de panik ve sığınma çağrılarına yol açtı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 01:22
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 01:22
Lübnan'dan Gönderilen İHA, İsrail'de Panik Yarattı

Lübnan İHA'sı İsrail'de Panik Yarattı

Lübnan'dan yola çıkan bir insansız hava aracı (İHA), İsrail'de milyonlarca insanı paniğe sevk ederek sığınaklara girmesine neden oldu.

İHA'nın Hareketi ve Sonrasındaki Gelişmeler

İsrail hava sahasında bir saatten fazla sürede serbestçe dolaşan İHA, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin müdahalesine rağmen kayboldu. Kaybolmadan önce, İsrail'in kuzeyindeki birçok yerleşim yerinde, sirenlerin çalmasıyla birlikte halkta büyük bir panik yaşandı.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu, X platformunda yaptığı duyuruda, "Ras Nakura bölgesinde bir İHA tespit edildi. İHA, Hayfa'nın güneydoğusundaki Yokneam bölgesine doğru yöneldi ve Hava Kuvvetleri tarafından takip ediliyordu" ifadelerine yer verdi. Ordunun açıklamasında, güvenliğin sağlanması için sirenlerin ilave alanlarda çalıştırıldığı kaydedildi.

İHA'nın Akıbeti

Açık bir alana düştüğü tahmin edilen İHA'nın yerini bulma çalışmaları henüz devam ediyor. İsrail'in Walla haber portalında yapılan bir habere göre, söz konusu İHA'nın varlığı nedeniyle milyonlarca İsrailli, özellikle Hayfa, Kiryat, Ha'emkim ve Zikhron Ya'akov bölgelerinde sığınaklara gitti.

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