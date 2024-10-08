Lübnan'dan Hayfa'ya Yapılan Roket Saldırısı

Lübnan'dan Hayfa'ya Roket Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in Hayfa kentine 100'den fazla roket fırlatıldığı bildirildi. Saldırılar, Hizbullah tarafından gerçekleştirildi ve Hayfa'daki çeşitli bölgelerde hasara yol açtı.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, bugün iki dalga halinde toplam 105 roket ile Hayfa'ya saldırıldığını duyurdu. Açıklamada, Hizbullah tarafından fırlatılan bazı roketlerin İsrail hava savunma sistemlerinden kaçamadığı ifade edildi.

Hasar ve Yaralılar

İlk aşamada 85 roket gönderilmişken, ikinci dalgada 20 roket daha fırlatıldığı bildirildi. Bazı roketler çeşitli konutlara isabet ederek hasara yol açtı. İsrail polisinin açıklamasına göre, imha edilen roket parçaları 150 ayrı noktaya düştü.

İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom, Hayfa’da 71 yaşındaki bir kadının hafif yaralandığını bildirdi.

Savaşın Etkileri

İsrail-Lübnan arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, 2 bin 83 kişi hayatını kaybetti; bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak kaydedildi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül’de gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitirdi.

Hizbullah, İsrail ordusuna karşılık roket ve füzelerle saldırılarda bulunuyor, ancak bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi. Özellikle İsrail bombardımanı nedeniyle iç göçler artarak yüz binlerce kişi yerinden oldu ve Suriye’ye doğru büyük bir göç dalgası gözlemleniyor.