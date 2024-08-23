Lübnan'dan İsrail'e 100 Roket Saldırısı: Yangınlar Çıktı

Lübnan'dan Saldırılar

Lübnan'dan gün boyunca gerçekleştirilen 100 roket saldırısı sonucunda, İsrail'in kuzey bölgelerinde yangınlar çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, bu saldırılar Batı Celile'deki çeşitli yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden özellikle Safed kenti ve çevresine doğru 20'ye yakın roketin atıldığını bildirdi.

Ordunun açıklamalarında, bu roketlere karşı koyulmasının ve bazı roketlerin düşmesinin, Batı Celile'deki Ayn Zitim bölgesindeki Birya Ormanı'nda birçok noktada yangın çıkmasına neden olduğu belirtildi.

KAN Televizyonunun İddiaları

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona şehrine 40 roketin atıldığını tespit etti. Bu saldırıların ardından yine yangınların meydana geldiği ifade edildi.

Devam Eden Çatışmalar

Israil ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sınır hattında süregelen çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam etmekte. Tansiyonun yüksek olduğu bu bölgede, sivil altyapının zarar görmesi ve can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.