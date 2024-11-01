DOLAR
34,34 -0,3%
EURO
37,25 0,29%
ALTIN
3.021,29 0,06%
BITCOIN
2.375.531,63 1,06%

Lübnan'dan İsrail'e Ateşkes Eleştirisi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ateşkes fırsatlarını değerlendirmediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:06
Lübnan'dan İsrail'e Ateşkes Eleştirisi

Lübnan Meclis Başkanı Berri'den Eleştiri

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in eylül ayından bu yana birden fazla ateşkes fırsatını değerlendirmediğini ifade etti. Berri'nin bu açıklamaları, başkent Beyrut'ta Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı General Aroldo Lazaro ile gerçekleştirdiği toplantıda gündeme geldi.

Görüşmelerde Ele Alınan Konular

Berri, görüşmede İsrail'in Lübnan ve UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarının yanı sıra siyasi gelişmeleri ve yerinden edilenlerin durumunu ele aldıklarını belirtti. Bu bağlamda, şu ifadelerine yer verdi: "İsrail, eylül ayından bu yana ateşkese varılması, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması, sınır boyunca sükunet sağlanması ve yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi için birden fazla fırsatı heba etti."

1701 Sayılı Karara Vurgu

Berri ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yapılan görüşmelerde, İsrail saldırılarını durdurmaya yönelik mutabakattan bahsetti. Bu konuda UNIFIL Komutanı'na bilgi veren Berri, Lübnan'ın bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için 1701 sayılı kararı uygulama konusunda kararlılığını sürdürdüğünü dile getirdi. 30 Ekim'de yaptığı açıklamada ise, mutabakatın BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı karar metninde herhangi bir değişiklik içermediğine dikkat çekmişti.

İLGİLİ HABERLER

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meddahlık ve Rakugo ile Türkiye-Japonya Kültürel Bağları Güçleniyor
2
İngiltere, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı
3
Turizmde Süper Lig: Türkiye'nin Hedefleri ve Projeleri
4
Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı Davası Devam Ediyor
5
İsrail'in Kuzeyine Yapılan Roket Saldırısı: 9 Yaralı
6
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
7
Adana'da Eski Cinayet Hafızası: Atilla Cücü'nün İki Farklı Suç Geçmişi

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de