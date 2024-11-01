Lübnan'dan İsrail'e Ateşkes Eleştirisi

Lübnan Meclis Başkanı Berri'den Eleştiri

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in eylül ayından bu yana birden fazla ateşkes fırsatını değerlendirmediğini ifade etti. Berri'nin bu açıklamaları, başkent Beyrut'ta Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı General Aroldo Lazaro ile gerçekleştirdiği toplantıda gündeme geldi.

Görüşmelerde Ele Alınan Konular

Berri, görüşmede İsrail'in Lübnan ve UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarının yanı sıra siyasi gelişmeleri ve yerinden edilenlerin durumunu ele aldıklarını belirtti. Bu bağlamda, şu ifadelerine yer verdi: "İsrail, eylül ayından bu yana ateşkese varılması, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması, sınır boyunca sükunet sağlanması ve yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi için birden fazla fırsatı heba etti."

1701 Sayılı Karara Vurgu

Berri ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yapılan görüşmelerde, İsrail saldırılarını durdurmaya yönelik mutabakattan bahsetti. Bu konuda UNIFIL Komutanı'na bilgi veren Berri, Lübnan'ın bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için 1701 sayılı kararı uygulama konusunda kararlılığını sürdürdüğünü dile getirdi. 30 Ekim'de yaptığı açıklamada ise, mutabakatın BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı karar metninde herhangi bir değişiklik içermediğine dikkat çekmişti.