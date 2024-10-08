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Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in Büyük Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatıldı, bazıları etkisiz hale getirildi, bazıları ise açık araziye düştü.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 03:10
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 03:10
Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in Orta Kesimine Füze Fırlatıldı

Lübnan'dan İsrail'in Büyük Tel Aviv bölgesine yönelik olarak toplamda 5 füze fırlatıldığı bildirildi. Bu füzelerden bazılarının etkisiz hale getirildiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü ifade edildi.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu, Tel Aviv'deki çok sayıda alanda uyarı sirenlerinin çalmasının ardından bu saldırının gerçekleştirildiğini kaydetti. Yapılan açıklamada, füzelerin bir kısmının etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bir kısmının açık araziye düştüğü vurgulandı.

Yangın Olayı ve Üçüncü Saldırı

Yedioth Ahronot gazetesi, etkisiz hale getirilen füzelerin parçalarının Petah Tikva kentindeki bir mezarlıkta yangına sebep olduğunu duyurdu. Bu durum, İsrail'in orta kesiminde pazartesi sabahından bu yana gerçekleşen üçüncü füze saldırısı olma özelliğini taşıyor.

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