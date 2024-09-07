Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 30 Füzeden Can Kaybı Yok

Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı Gerçekleşti

Lübnan'ın güneyinden gelen bilgilere göre, İsrail'in kuzey bölgesine 30 füze gönderildi, ancak bu saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Yukarı Celil bölgesine yönelik başlatılan saldırının önceden tespit edildiğini ve erken uyarı sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Füzelerin genel olarak boş alanlara düştüğü belirtildi.

Füzelerin Kaynağı ve Hedefler

Açıklamada, füzelerin Lübnan'ın Nebatiye kentindeki Bint Cubeyl beldesine bağlı Yatır bölgesinden gönderildiği ifade edildi. Ayrıca, bu füze rampalarının özellikle İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah'ın Açıklaması

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, Neria Dağı Askeri Üssü'ne Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini aktardı. Ancak, fırlatıcıların bombalanmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.