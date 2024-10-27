Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 4 Yaralı

Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'dan yukarı ve Batı Celile'ye eş zamanlı olarak 75 füze fırlatıldığını açıkladı. Saldırı sonucu 1'i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Olay Anı ve Yaralıların Durumu

Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, "Yukarı ve Batı Celile bölgelerinde saat 12.31 ile 12.33 arasında devreye alınan alarmların ardından Lübnan'dan atılan 75 füze tespit edildi" ifadesi yer aldı. Açıklamaya göre, füzelerin bir kısmı İsrail'in hava savunma sistemi tarafından imha edilirken, diğerleri bölgeye düştü.

Gazetelerin Değerlendirmesi

Yedioth Ahronoth gazetesi, bu saldırının savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e yönelik en yoğun füze saldırılarından biri olduğunu belirtti.

Sağlık Durumu

İsrail'in Hayfa bölgesindeki Rambam Hastanesi, Kuzey İsrail'deki Tamra kentine düşen füzeler sonrası yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak belirtildi.