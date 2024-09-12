Lübnan’dan İsrail’e Füze Saldırısı: Batı Celile’de Yangın

Füze Saldırısı ve Yangınlar

Lübnan tarafından İsrail'in kuzeyine yönelik düzenlenen füze saldırısı sonucunda Batı Celile bölgesinde yangınlar meydana geldi.

Saldırının Detayları

İsrail Kanal 12’nin haberine göre, yapılan saldırıda, Lübnan sınırına yakın yerleşim alanlarına toplamda 15 füze atıldığı belirtildi. Yangınların çıkması üzerine bölgedeki itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yangınları kontrol altına aldı. Şu ana kadar olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

Siren Sesleri ve Hizbullah Açıklaması

Saldırılar sırasında İsrail'in Lübnan sınırındaki bölgelerinde acil durum sirenleri çaldı. Hizbullah ise yaptığı bir açıklamada, bir İsrail askeri noktasının hedef alındığını duyurdu.

Zamanlaması ve Sonuçları

Bu olay, 8 Ekim 2023 itibarıyla Gazze’ye yönelik saldırıların başlatılmasının ardından yaşanan gerginliklerin bir parçası. O tarihten bu yana, Hizbullah ve diğer Lübnanlı gruplar ile İsrail ordusu arasında “Mavi Hat” üzerinden devam eden çatışmalar sürüyor.

Lübnanlı Kayıplar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın 22 Ağustos'ta yayınladığı rapora göre, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu 436'sı Hizbullah üyesi olmak üzere toplam 564 kişi hayatını kaybetmiş, 1848 kişi yaralanmış ve 110 binden fazla kişi yerinden edilmiştir.