Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: Bir Ölü

Lübnan'dan Gelen Füze Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyinden ülkenin Yukarı Celile ve Batı Celile bölgelerine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Füze Saldırılarının Detayları

Kızıl Davut Yıldızı adındaki acil yardım servisi, Lübnan'dan gelen yoğun füze saldırısının Yukarı Celile bölgesini hedef aldığını bildirdi. İsrail devlet televizyonu KAN tarafından aktarılan haberlere göre, bu saldırılardan biri Batı Celil bölgesindeki bir eve isabet etti ve bu olayda bir İsrak vatandaşının ölümüne sebep oldu.

Füze Sayıları ve Son Durum

İsrail ordusu, Lübnan'dan yaklaşık 50 füze fırlatıldığını, bu füzelerden bazılarının mücahit sistemler tarafından engellendiğini, bazıları ise boş arazilere düştüğünü belirtmiştir.