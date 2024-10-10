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Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: İki Yaralı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen füze saldırısında iki kişi yaralandı. Hizbullah, bir tankın vurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:43
Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: İki Yaralı

Lübnan'dan Gelen Füze Saldırısı

Lübnan'ın güneyinden yapılan füze saldırılarında, İsrail'in kuzey bölgelerinde iki kişi yaralandı. Hizbullah, Ra's Nakura bölgesinde bir İsrail tankını hedef aldığını ve tanktaki askerlerin yaralı olduğunu bildirdi.

Füzelerle Yapılan Saldırılar

İsrail ordusu, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Yukarı Celil, Batı Celil ve çeşitli yerleşim alanlarına 100 füze fırlatıldığını duyurdu. Saldırı sırasında bazı füzeler etkisiz hale getirilmesine rağmen, bazıları evlere veya açık araziye düştü.

Yaralılar ve Tank Saldırısı

Yukarı Celil'e atılan füzelerin şarapnelleri nedeniyle iki İsrailli bacaklarından hafif yaralandı. Hizbullah, tank saldırısının ardından yaralıları kurtarmaya çalışan İsrail askerlerinin de hedef alındığını belirtti, ancak askerlerin durumu hakkında detay verilmedi.

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