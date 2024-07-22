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Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: Yangın Çıktı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e düzenlediği saldırıda iki evde yangın çıktı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 23:23
Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: Yangın Çıktı

Lübnan'dan Gelen Füze Saldırısı İsrail'de Yangına Neden Oldu

Yapılan açıklamalara göre, Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik bir dizi füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda iki evde büyük yangınlar meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından aktarılan bilgilere göre, Lübnan'dan fırlatılan iki tanksavar füzesi, Yukarı Celile'de bulunan ve Filistin toprakları olarak değerlendirilen Metulla bölgesindeki iki eve isabet etti. Olay sonrası yangınlar oluştu fakat İsrail güçleri, daha fazla füze atışının olabileceği kaygısıyla hızlıca bölgeye ulaşamadı.

Kiryat Şmona ve Hiyam'la İlgili Bilgiler

İsrail Hayom gazetesinin haberinde ise, Kiryat Şmona bölgesine de iki füzenin düştüğü belirtildi. Hizbullah, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek vermek ve İsrail güçlerinin, özellikle Hiyam ve çevresine yönelik saldırılarına karşılık olarak bu eylemi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Metulla'da, İsrail güçlerine ait bir binanın hedef alındığı ve burada yangın çıktığı bildirildi. Ayrıca Manara'da da İsrail askerlerinin bulunduğu bir başka binanın hedef alındığı ve burada da yangın yaşandığı ifade edildi.

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