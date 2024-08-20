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Lübnan'dan İsrail'e Füze ve İHA Saldırıları Gerçekleşti

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılarda 40 füze ve birçok İHA kullanıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 23:05
Lübnan'dan İsrail'e Füze ve İHA Saldırıları Gerçekleşti

Lübnan'dan İsrail'e Saldırılar

Lübnan topraklarından, İsrail'in kuzeyine yönelik olarak 40 füze ve birçok İnsansız Hava Aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Bu durum, bölgede gerginliğin arttığını gösteriyor.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, akşam saatlerinde, Lübnan'ın güneyinden [[url:https://www.idf.il/]] fırlatılan 40 füze ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Aynı zamanda, birçok İHA'nın da bu saldırılarda kullanıldığı belirtildi.

Hava Savunma Sistemleri Etkili Oldu

İlk gelen bilgilere göre, hava savunma sistemleri İHA'ların bir kısmını düşürmeyi başardı; ancak bazı İHA'ların Golan Tepeleri'ne düştüğü bildirildi.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait 2 askeri karargahın hedef alındığını duyurdu. Fakat saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Bölgedeki bu gelişmeler, uluslararası arenada bu çatışmanın nasıl evrileceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

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