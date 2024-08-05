Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Lübnan'dan İsrail'e Füze ve SİHA Saldırıları Gerçekleşti

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen füze ve SİHA saldırıları gündemde. Uluslararası ilişkilerdeki etkileri merak konusu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 02:49
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 02:49
Lübnan'dan İsrail'e Füze ve SİHA Saldırıları Gerçekleşti

Lübnan'dan İsrail'in Kuzeyine Saldırı

Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine füze ve SİHA saldırıları gerçekleştirilmiştir. İlgili gelişmeleri, İsrail ordusunun yetkililerinden alınan bilgilerle takip ediyoruz.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordu sözcüsü, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, Lübnan’dan gelen bu saldırıların gerçekleştiğini belirtti. Saldırılarda yaralı veya can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sirenler Çaldı

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, ülkenin kuzey bölgesinde sirenlerin çaldığına yer verilmiştir. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmaktadır.

Hizbullah'dan Sessizlik

Hizbullah Hareketi, Lübnan'daki saldırılarla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Gelişmeler, uluslararası güvenlik ve diplomasi açısından önemli bir durum teşkil etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor