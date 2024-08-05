Lübnan'dan İsrail'e Füze ve SİHA Saldırıları Gerçekleşti

Lübnan'dan İsrail'in Kuzeyine Saldırı

Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine füze ve SİHA saldırıları gerçekleştirilmiştir. İlgili gelişmeleri, İsrail ordusunun yetkililerinden alınan bilgilerle takip ediyoruz.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordu sözcüsü, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, Lübnan’dan gelen bu saldırıların gerçekleştiğini belirtti. Saldırılarda yaralı veya can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sirenler Çaldı

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, ülkenin kuzey bölgesinde sirenlerin çaldığına yer verilmiştir. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmaktadır.

Hizbullah'dan Sessizlik

Hizbullah Hareketi, Lübnan'daki saldırılarla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Gelişmeler, uluslararası güvenlik ve diplomasi açısından önemli bir durum teşkil etmektedir.