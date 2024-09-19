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Lübnan'dan İsrail'e Füzeli Saldırı: 8 Yaralı

İsrail'in kuzeyine düzenlenen füze saldırısında 8 kişi yaralandı, Lübnan'da olaylar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:52
Lübnan'dan İsrail'e Füzeli Saldırı: 8 Yaralı

Lübnan'dan Saldırı: 8 İsrailli Yaralandı

Lübnan topraklarından fırlatılan iki güdümlü tanksavar füzesi, İsrail’in kuzeyindeki İsba el-Celil bölgesine düştü ve bu saldırıda 8 İsrailli yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır olarak bildirildi.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Lübnan’dan gerçekleştirilen bu saldırı sonrasında yaralılar, Hayfa’daki Rambam Hastanesi’ne nakledildi. Diğer yaralıların durumları ise orta ve hafif seviyede olduğu ifade edildi. Olay yerindeki kurtarma çalışmaları için helikopter gönderildi.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu, hava saldırılarının ardından Hizbullah’a ait askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Özellikle Lübnan’ın güneyindeki Şihın, Tayyibe ve Belida bölgelerindeki askeri binaların yanı sıra, El Hıyem bölgesinde kullanılan bir silah deposunun hedef alındığı belirtildi.

Son Gelişmeler ve Önceki Olaylar

Bir süre önce Lübnan'da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları ve telsizlerinin havaya uçurulması sonucu büyük bir can kaybı yaşandı. 17 Eylül’deki patlamalarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2,800 kişi yaralanmıştı. 18 Eylül’de ise daha fazla telsizin patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 450’den fazla yaralı olduğu belirtilmişti. Lübnanlı yetkililer, bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail’in konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

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