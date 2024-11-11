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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: 3 Yaralı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:49
Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: 3 Yaralı

Lübnan'dan İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı

Lübnan'dan gerçekleştirilen roket saldırısında biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine yönelik bir saldırı olarak kaydedildi.

Olayın Detayları

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan'dan *yaklaşık 50 roketin* atıldığı ve bunlardan bir kısmının hava savunma sistemince imha edildiği bildirildi. Saldırının ardından sirenlerin çaldığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail acil yardım servisi olan Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda yaralananların sayısını doğrulayarak, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında durumu kritik olan bir kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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