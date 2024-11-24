Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: 5 Yaralı

Lübnan’dan İsrail’e Roket Saldırısı

İsrail ordusu bugün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'dan İsrail'in kuzey ve orta kesimlerine toplamda 165 roket atıldığını bildirdi. Bu saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralanmalar ve Hasar Durumu

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yukarı Celil bölgesi ile Petah Tikva ve Hayfa kentlerine yapılan saldırılar sonucu yaralanmalar yaşandı. Petah Tikva’da bir araca isabet eden bir roket, 70 yaşındaki bir kadın ile 20'li yaşlardaki bir kişinin hafif yaralanmasına sebep oldu.

Hayfa kentine düzenlenen bir saldırıda ise bir binanın hasar gördüğü ve 50'li yaşlarda iki kişi hafif yaralanarak Bnei Zion ile Rambam hastanelerine kaldırıldığı bildirildi.

Yukarı Celil ve Diğer Bölgelere Saldırılar

İsrail kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine yapılan roket saldırısında, vücuduna şarapnel isabet eden 60'lı yaşlardaki bir adam yaralandı. Ayrıca, sosyal medyada, Lübnan'dan atılan bir roketin İsrail’in kuzeyindeki Nahariya bölgesindeki bir binaya doğrudan isabet ettiği görüntülendi.

İsrail ordusu, Batı Celil bölgesi ve Hayfa kentine Lübnan’dan yaklaşık 30 roket atıldığını ve Petah Tikva'nın Rinatya yerleşimine de bir roketin isabet ettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.