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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: Altyapıda Hasar

Lübnan'dan fırlatılan roketler, İsrail'in kuzeyini hedef aldı; hafif hasar ve olayda yaralanma yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:54
Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: Altyapıda Hasar

Lübnan'dan İsrail'e Fırlatılan Roketler

Lübnan'ın güneyinden atılan roketler, İsrail'in kuzey bölgesinde hafif maddi hasara yol açtı. İsrail medya kuruluşları, bu roketlerden birinin Yukarı Celile'deki altyapıya zarar verdiğini bildirdi.

Olayın Detayları

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 tarafından aktarılan bilgilere göre, Kiryat Şmona yerleşim birimi yakınlarında iki roket tespit edildi. Roketlerden birinin Bölge Konseyi girişine düştüğü ve buradaki altyapıya hafif zarar verdiği kaydedildi. Neyse ki, bu olayda yaralanan kimse olmadı.

Hizbullah'ın Açıklamaları

Hizbullah, roket saldırısının nedenini açıklayarak, "Kefr Şuba tepelerinde bulunan es-Semaka bölgesinin roketlerle hedef alındığını" duyurdu. Ayrıca, Yaara yerleşim bölgesindeki askeri mevkiler kamikaze insansız hava araçlarıyla vuruldu.

İsrail'in Misilleme Yanıtı

Hizbullah, bu saldırıları, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine yönelik saldırısına misilleme olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Kefr Şuba'daki Ruveysatel-Alem ve Blida bölgesindeki hedefler de kullanıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun el-Hıyam beldesine yapılan saldırılar nedeniyle bir kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, İsrail ordusunun Kefr Killa ve el-Adise beldelerini bombaladığı, bunun yanı sıra el-Cibin beldesindeki tarım alanlarında yangınlara yol açtığı haberleri geldi.

İsrail Ordusu'ndan Açıklamalar

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldığını ve bu saldırıların el-Adise ve Kefr Killa bölgelerinde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Uyarı sirenlerinin çaldığı bölgedeki saldırının ardından herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

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