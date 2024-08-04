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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: Hava Savunma Sistemleri Etkili Oldu

Lübnan'ın kuzeyinden gelen roket saldırısına, İsrail'in hava savunma sistemleri zamanında müdahale etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:12
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:12
Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: Hava Savunma Sistemleri Etkili Oldu

Lübnan'dan İsrail'e Roket Salvesi

Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyine doğru onlarca roket fırlatıldığı bildirildi. Bu saldırı sırasında, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketlerin büyük bir kısmını etkili bir şekilde imha ettiği gözlemlendi.

Olayın Detayları

Saldırı sırasında, İsrail'in hava savunma sistemlerinin roketleri havada etkisiz hale getirirken ışık izleri bıraktığı ve patlamaların çevrede kıvılcımlara neden olduğu belirtildi. İsrail ordusu, aynı zamanda sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlatarak durumu aydınlatmaya çalıştı.

İsrail Ordusu Açıklama Yaptı

İsrail ordusu, yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden atılan roketlerin çoğunun başarıyla önlendiğini duyurdu.

Artan Askeri Gerilim

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmaların ardından, İsrail'in kuzey sınırında Lübnan'daki Hizbullah ile gerginlikler artmış durumda. İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak bilinen sınır bölgesindeki askeri gerilim, rekor seviyelere ulaştı.

Hizbullah ve İran'dan Yanıt Beklentisi

Tel Aviv yönetiminin Beyrut’a düzenlediği hava saldırısının ardından, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve Tahran’daki Hamas lideri İsmail Heniyye’nin suikasta uğraması, Lübnan Hizbullahı ve İran'dan güçlü bir yanıt beklentilerini artırdı.

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