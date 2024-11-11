Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: İki Yaralı

Lübnan'dan İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında iki kişi hafif yaralandı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamalara göre, birkaç bölgedeki sirenlerin çaldığı bildirildi.

Açıklamalara göre, Lübnan'dan atılan yaklaşık 90 roket hava savunma sistemleri tarafından büyük ölçüde imha edildi. Ancak, bazı roketlerin kente ulaşması sonucu yaralanmalar yaşandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırıları sırasında biri 17 yaşında olmak üzere toplam iki kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, roket saldırılarının Kiryat Ata kentinde bazı alanlarda hasara yol açtığını ve birkaç aracın yanmakta olduğunu gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.