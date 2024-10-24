Lübnan'dan İsrail'e Roketli Saldırı: 2 Yaralı

Lübnan'dan Gelen Roketler İsrail'in Kuzeyini Vurdu

Lübnan'dan gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda İsrail'in kuzeyinde iki yerleşimci yaralandı. İsrail polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, Batı Celil bölgesindeki iki farklı noktaya roketler düştü.

Yaralıların Durumu ve Zararlanan Araç

Olayın ardından hastane kaynaklarından alınan verilere göre, park halindeki bir araçta meydana gelen hasar sonucunda 2 kişi ağır yaralandı. Olayın detayları, yerel güvenlik güçleri tarafından titizlikle inceleniyor.

Askeri Açıklamalar ve Savunma Önlemleri

İsrail ordusu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Yukarı Celil ve Batı Celil bölgelerine yaklaşık 50 roketin fırlatıldığını duyurdu. Bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından intercept edildiği belirtildi.

Sirens Sesleri ve Halkın Tepkisi

İsrail'de yayın yapan Kanal12 televizyonu, kuzey bölgesindeki Safed kenti ve civar beldelerde siren seslerinin duyulduğunu aktardı. Bu durum, bölgedeki halk arasında endişe yaratıyor.