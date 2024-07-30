Lübnan'dan İsrail'in Celile Bölgesine Saldırı: Bir Ölü

Lübnan'dan Gelen Saldırı Sonrası Celile'de Bir Kayıp

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine yönelik olarak gerçekleştiren saldırının ardından 30 yaşlarında bir bireyin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu olay, Lübnan'ın güneyinden yapılan atışlar sonucunda meydana geldi.

Sirenslerin Çaldığı Anlar

Yaşanan saldırı neticesinde Celile bölgesinde sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen atışların 10 adet olduğunu ve hava savunma sistemlerinin bu atışlardan çoğunu engellediğini açıkladı.

Gosher Yerleşim Yeri Hedef Alındı

Yetkililer, saldırıların büyük kısmının Gosher yerleşim yerini hedef aldığını belirtti. KAN televizyonunun haberine göre, bölgedeki bu yerleşim alanına düşen mühimmat nedeniyle genç yaşta bir birey hayatını kaybetti. Ancak, hayatını kaybeden kişinin kimliği ya da uyruğu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.