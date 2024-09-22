Lübnan'dan İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'ın güneyinden, Hayfa ve Nasıra çevresine yönelik düzenlenen bir dizi roket saldırısı sonrası alarmlar çalmaya başladı.

Artan Gerilim ve Yeni Güvenlik Talimatları

İsrail ordusu, bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyeti dolayısıyla yeni güvenlik talimatları yayınladı. Bu talimatlar çerçevesinde, Hayfa ve Nasıra gibi toplantıların yoğun olduğu yerlerde büyük grupların bir araya gelmesi kısıtlandı.

Saldırının Etkileri

Saldırılarda 15 roketin İsrail topraklarına yönlendirildiği ve Nasıra'da bir noktaya isabet eden roketin yangına neden olduğu bildirildi. Sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin roketlere karşılık verdiği anlar yer aldı.

Kızıl Davud Yıldızı, saldırılar sonucu 60'lı yaşlarında bir kişinin hafif yaralandığını ve bazı roketlerin küçük çapta yangınlara neden olduğunu duyurdu. Yangınların kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.

Hizbullah ve İsrail Arasındaki Çatışmalar

Hizbullah, 100'den fazla roketle saldırı düzenleyerek, kuzeydeki Ramat David üssünü hedef aldı. Buna karşılık olarak, İsrail ordusu da Beka Vadisi gibi bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Uluslararası Tepkiler ve Son Durum

Uluslararası toplum, patlak veren çatışmalar karşısında endişelerini dile getirerek, olası bir bölgesel savaş konusunda uyarıda bulunuyor. 8 Ekim 2023’ten bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar, her iki taraf için de tehlikeler içermeye devam ediyor.

Not: Olayların gelişimiyle birlikte düzenli güncellemeler yapılacaktır.