Lübnan'dan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Lübnan: İsrail'in Saldırıları Savaş Suçudur

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem, İsrail'in 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana ülkesinin egemenliğine yönelik düzenlediği saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Hachem, özellikle İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazı patlatma eyleminin ciddi bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

BM Genel Kurulu'nda Acil Oturum

Hachem, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen acil oturumda, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasal ihlalleri hakkında konuştu. Hachem, bu saldırıların yanı sıra İsrail'in sert söylemlerinin arttığına dikkat çekti ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini kaydetti.

Siber Saldırı ve Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen "siber saldırı" birçok kişinin yaralanmasına ve aralarında küçük bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Hachem, söz konusu saldırının sonuçlarının çok ciddi olduğunu, aynı zamanda bölgede çatışma ve panik yarattığını belirtti.

İran'dan Kınama ve Destek

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Bu tür eylemlerin binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğunu vurgulayan İravani, “Uluslararası toplumun bu savaş makinesini durdurmak için daha kaç kadın ve çocuğu öldürmesi gerekiyor?” şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Büyükelçi Emani'nin Durumu

İran'ın Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları sonucunda yaralanan Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yapıldı. Emani'nin tedavi altında olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.