DOLAR
34,04 -0,05%
EURO
37,83 -0,02%
ALTIN
2.816,16 -0,05%
BITCOIN
2.054.386,66 -0,43%

Lübnan'dan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Lübnan, İsrail'in saldırılarını savaş suçu olarak nitelerken, İran da sivillere yönelik terör eylemlerini kınadı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 01:27
Lübnan'dan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Lübnan: İsrail'in Saldırıları Savaş Suçudur

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem, İsrail'in 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana ülkesinin egemenliğine yönelik düzenlediği saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Hachem, özellikle İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazı patlatma eyleminin ciddi bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

BM Genel Kurulu'nda Acil Oturum

Hachem, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen acil oturumda, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasal ihlalleri hakkında konuştu. Hachem, bu saldırıların yanı sıra İsrail'in sert söylemlerinin arttığına dikkat çekti ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini kaydetti.

Siber Saldırı ve Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen "siber saldırı" birçok kişinin yaralanmasına ve aralarında küçük bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Hachem, söz konusu saldırının sonuçlarının çok ciddi olduğunu, aynı zamanda bölgede çatışma ve panik yarattığını belirtti.

İran'dan Kınama ve Destek

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Bu tür eylemlerin binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğunu vurgulayan İravani, “Uluslararası toplumun bu savaş makinesini durdurmak için daha kaç kadın ve çocuğu öldürmesi gerekiyor?” şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Büyükelçi Emani'nin Durumu

İran'ın Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları sonucunda yaralanan Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yapıldı. Emani'nin tedavi altında olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Lübnan'dan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni
4
ABD Senatörü Kennedy'nin Alaycı Sözleri Tepki Çekti
5
Malatya'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
6
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ile Görüşmesi
7
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'dan İran Cumhurbaşkanı'na Kritik Mesaj

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?