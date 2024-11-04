Lübnan'dan Kaçan Aileler: İkinci Kez Yuva Arayışı

Lübnan'da Yaşanan Zorlu Günler

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarından kaçan 22 kişilik 6 aile, Baalbek'ten ayrılarak Bekaa'nın Zahle bölgesinde kiraladıkları bir evde kalıyor. Saldırılar, 2006 yılındaki savaştan daha yoğun ve acımasız bir şekilde yaşanıyor.

Kaçış ve Yer Değiştirme Süreci

Yılın başında yaşanan hava saldırıları nedeniyle evlerini terk eden ailelerden biri olan Muhammed Rıfai, 15 Ekim'de Duris'ten ayrıldıklarını ve Zahle bölgesinde barınmaya başladıklarını aktardı. "Evimiz tam bombardıman bölgesindeydi. Baalbek ve Duris çevresine atılan bombaların sesi sokağımıza kadar geliyordu," diyen Rıfai, zorunlu göç sürecini anlattı.

Yaşanan Korkular ve Belirsizlikler

Rıfai, yaklaşık 140 bin kişinin bulundukları yerleri kısa süre içinde terk etmeleri gerektiğini, bu durumun karmaşasına dikkat çekti. Mohammed Ahmed Gorli ise "Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Elbiselerimizi alıp çıktık," diyerek yaşadığı paniği ve belirsizliği dile getirdi.

Çocukların Güvenliği Öncelik

Rana Gorli, ailelerin çocuklarını koruma içgüdüsüyle evlerini terk ettiğini belirtirken, "Bombardımanda hedef gözetilmeden yapılan saldırılar nedeniyle çocuklarımız için bu duruma katlanmak zorunda kaldık," ifadelerini kullandı. Göç edip gittikleri bölgede ailelerin ve özellikle çocukların ruhsal durumlarının değiştiği vurgulandı.

Evlerine Dönüş İsteği

Hulud Gorli, "Ateşkes olursa hiç düşünmeden evimize geri döneriz" diyerek umutlarını koruduklarını belirtiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, son günlerde yaşanan saldırılarda birçok masum insan hayatını kaybetti.

Uluslararası Tepkiler ve Tahliye Uyarıları

İsrail Ordu Sözcüsü, geçen hafta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kentiyle ilgili tahliye uyarıları yapıldığını açıkladı. O tarihten sonra bölge halkı güvenli alanlara göç etmeye başladı. Ancak saldırılar, tahliye uyarısı yapılan bölgelerin dışındaki alanları da etkiledi.

İsrail'in geçen hafta saldırılarının şiddetini ve sıklığını artırdığı Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'ten kaçan 22 kişiden oluşan 6 aile, Bekaa'nın Zahle bölgesinde kiraladıkları bir evde kalıyor.

İsrail'in geçen hafta saldırılarının şiddetini ve sıklığını artırdığı Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'ten kaçan 22 kişiden oluşan 6 aile, Bekaa'nın Zahle bölgesinde kiraladıkları bir evde kalıyor.