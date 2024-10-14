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Lübnan'dan Roket Saldırısı: İsrail'de Alarmlar Çaldı

Lübnan'dan atılan roketler, İsrail'de 194 noktada alarmların çalmasına neden oldu. Hava kuvvetleri havada imha etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:51
Lübnan'dan Roket Saldırısı: İsrail'de Alarmlar Çaldı

Lübnan'dan Atılan Roketler İsrail’i Alarm Haline Getirdi

Lübnan'dan gerçekleştirilen roket saldırısı, İsrail'in başkenti Tel Aviv dahil olmak üzere 194 farklı noktada alarmların çalmasına yol açtı.

Roketler Havada İmha Edildi

İsrail ordusu, akşam saatlerinde başkent Tel Aviv ve çevresindeki birçok yerleşim alanında alarm sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. "Walla" haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, toplamda 3 roketin Lübnan'dan ateşlendiği ve bunların hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği duyuruldu.

Olası Tehlikeler ve Hava Kuvvetleri Müdahalesi

İsrail ordusu, roketlerin imha edilmesine karşın, bu füzelerin düştüğü bölgelerde şarapnel parçalarının zarar verme ihtimali nedeniyle alarm durumunu sürdürdü. Ayrıca, hava kuvvetlerinin, roket rampalarına yönelik harekete geçtiği bildirildi.

Bu durum, bölgedeki gerginliklerin devam ettiğini ve sorunun çözümü için daha fazla güvenlik önlemi gerektirdiğini göstermektedir.

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