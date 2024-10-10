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Lübnan'dan Tahliye Edilen Türk Vatandaşları İçin İki Türk Gemisi Yola Çıktı

Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları, Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi ile Türkiye'ye dönmeye başladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:56
Lübnan'dan Tahliye Edilen Türk Vatandaşları İçin İki Türk Gemisi Yola Çıktı

Lübnan'dan Tahliye İşlemi Gerçekleştirildi

İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'dan, çoğunluğu Türk vatandaşları olan sivillerin tahliyesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki amfibi gemi, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Beyrut Limanı'ndan ayrıldı.

İnsani Yardım ve Tahliye Süreci

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonu ile, Lübnan'a insani yardımlarını ulaştıran amfibi gemilere Beyrut Limanı'nda yüklerin boşaltılmasının ardından, sivillerin tahliye süreci başladı. Bu kapsamda, gemilere bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerle yapılan arama faaliyetlerinin ardından, sivillerin bindirilme işlemi gerçekleştirildi.

Uluslararası İşbirliği

İki gemi, sadece Türk vatandaşlarını değil, Türk yetkililerinden yardım talep eden farklı ülke vatandaşlarını da almak üzere yola çıktı. Lübnan'da gerçekleştirilen bu denizden tahliye operasyonunun tarihi nitelikte olduğu belirtildi.

Yardım Faaliyetleri ve Limanda Törensel Karşılama

Gemiler, 300 ton insani yardım malzemesi ile Mersin Limanı'ndan hareket etmiş ve dün Beyrut Limanı'na ulaşmıştı. Limana yanaşan gemiler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin ve Hükümet Acil İşler Komitesi Başkanı ile diğer yetkililerin katıldığı bir törenle karşılandı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden...

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Tahliye kapsamında çoğunluğu Türk vatandaşı olan siviller TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek alındı.

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