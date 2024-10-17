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Lübnan'dan Türk Vatandaşlarına Özel Uçuş Düzenleniyor

Beyrut'tan Türk vatandaşları için özel charter uçuşu düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 08:58
Lübnan'dan Türk Vatandaşlarına Özel Uçuş Düzenleniyor

Lübnan'dan Türk Vatandaşları için Uçuş Seferi

Lübnan'da bulunan Türk vatandaşları için özel bir charter uçuşu gerçekleştirilecek. Bugün Beyrut'tan kalkarak Çukurova ve İstanbul yönüne hareket edecek olan sefer, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde ayarlandı.

Uçuş Detayları

Uçuşun, yerel saat ile 09.00'da başlayarak 169 yolcuyla birlikte Beyrut'tan havalanması planlanıyor. Bu sefer, Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye dönüş yapmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Önemli Bilgilendirme:

Bu özel sefer ile ilgili detaylı bilgi ve bilet süreçleri için Türk Dışişleri Bakanlığı'nın resmi iletişim kanallarından bilgi alınması önerilmektedir.

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