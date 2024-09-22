Lübnan Devlet Üniversitesi Güney Kampüslerini Kapatma Kararı Aldı

Lübnan Devlet Üniversitesi'nden Önemli Açıklama

Lübnan Devlet Üniversitesi, İsrail'in süreklilik arz eden saldırıları nedeniyle güneydeki Sayda, en-Nabatiye ve Sur kampüslerinde eğitimi askıya alma kararı aldı. Rektör Bessam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "Pazartesi günü bu kampüslerdeki faaliyetler durdurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve Çalışan Güvenliği Öncelik

Açıklamaları arasında, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve diğer çalışanların güvenliğinden dolayı bu adımın atıldığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, eğitim kurumlarının açılması veya kapatılması konusundaki güvenlik değerlendirmelerini kurum yöneticilerine bıraktığını belirtti.

Güvenlik Durumu ve Hava Saldırıları

Öte yandan, 20 Eylül'de İsrail ordusu tarafından Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 45 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, bu saldırıda birçok üst düzey komutanının da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası toplum ise, İsrail’in artan saldırıları sonucunda Lübnan'da bölgesel bir savaşın çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İsrail, bu çerçevede Lübnan sınırından tahliye edilmiş vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine dönmesini temin etmeyi hedef olarak gösteriyor. Hizbullah ise çatışmaların sona ermesi için İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini savunuyor.