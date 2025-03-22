Lübnan Dışişleri Bakanı, Arap Ülkeleriyle İsrail'in Saldırılarını Görüştü

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Arap ve yabancı mevkidaşlarıyla ülkesinin güneyinde artan gerilip riskini azaltmak amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Recci'nin, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile koordineli olarak diplomatik çabalar yürüttüğü belirtildi. Bu çerçevede, Recci'nin Mısır, Ürdün ve Fransa Dışişleri Bakanlarıyla birlikte Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'li Natasha Franceschi ile de telefon görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Recci'nin bu telefon görüşmelerinde, güneydeki sınır bölgelerinde tırmanan tehlikeli durumun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladığı kaydedildi. Ayrıca, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını durdurması ve bu gerilimin sona ermesi için gerekli baskının yapılmasını talep ettiği de aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu, bugün Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu. Bu durumun ardından İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etti.

İsrail ile Lübnan Arasındaki Ateşkes ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in sıkça bu anlaşmayı ihlal ettiği bildirildi. Lübnan makamlarının verilerine göre, bu ihlaller sonucunda ateşkesin sağlanmasının ardından yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti ve 300'den fazla kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun kara saldırıları esnasında sınır hattındaki beldelere girmesi, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürdüğü bildirilmektedir.